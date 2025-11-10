TFF, bahis oynadıkları öne sürülen 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti, federasyon olağanüstü toplanma kararı aldı

(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadıkları öne sürülen 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Listede Beşiktaş’tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal ile Galatasaray’dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı’nın isimleri de yer alıyor. Yaşanan gelişmeler üzerine TFF olağanüstü toplanma kararı aldı.

Bahis soruşturması ilk olarak hakemleri kapsarken, kısa sürede futbolcuları da kapsayacak şekilde genişletildi. TFF’nin açıklamasına göre, soruşturma kapsamında 1024 oyuncu tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. PFDK’dan yapılan açıklamada, kulüplerin kadro eksikliklerini giderebilmesi amacıyla, 2025-2026 sezonunun kış transfer dönemine ek olarak 15 günlük bir ulusal transfer ve tescil süresi sağlanması için FIFA ile görüşmelerin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, TFF Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’in fikstürlerinin değiştirileceği, Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının ise planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi. Süper Lig’den 27 futbolcu bu iddialar kapsamında listede yer alıyor. Beşiktaş’tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaray’dan ise Metehan Baltacı ve Eren Elmalı dikkat çeken isimler arasında.

Necip Uysal, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bahisle hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, "Hayatım boyunca bahis oynamadım, hesabım olmadı ve aklımdan bile geçmedi. Tüm hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım" dedi.

Bahis oynadığı iddia edilen Süper Lig’deki futbolcuların listesi:

Beşiktaş A.Ş.: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal

Galatasaray A.Ş.: Metehan Baltacı, Eren Elmalı

Corendon Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt

Çaykur Rizespor A.Ş.: Efe Doğan, Furkan Orak

Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare

Göztepe A.Ş.: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız

Hesap.com Antalyaspor: Kerem Kayaarası

İkas Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz

Kasımpaşa A.Ş.: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor A.Ş.: Celil Yüksel

Trabzonspor A.Ş.: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu

Tümosan Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao

Zecorner Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak.

27 Süper Lig oyuncusunun bulunduğu listedeki toplam futbolcu sayısı 1024’e ulaşırken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yaşanan gelişmeler üzerine acil toplantı düzenleme kararı aldı. TFF, bahis soruşturmasına konu olan futbolcularla ilgili olarak yarın saat 17.00’de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.