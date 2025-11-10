Giriş / Abone Ol
TFF, bahis oynayan futbolcuları PFDK'ye sevk ettiğini açıkladı. 1024 oyuncunun olduğu listede Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın oyuncusu Eren Elmalı da yer alırken yine Galatasaray'dan Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal dikkat çekiyor. Listede toplam 27 Süper Lig futbolcusu bulunuyor.

Spor
  • 10.11.2025 19:23
  • Giriş: 10.11.2025 19:23
  • Güncelleme: 10.11.2025 19:31
Kaynak: Haber Merkezi
TFF, bahis oynayan futbolcuları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynayan futbolcuları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiğini açıkladı. 1024 oyuncunun olduğu listede Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın oyuncusu Eren Elmalı da yer alırken yine Galatasaray'dan Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal dikkat çekiyor.  Listede toplam 27 Süper Lig futbolcusu bulunuyor. Bahis oynadığı açıklanan Süper Lig futbolcuları şu şekilde. PFDK'ye sevk edilen Süper Lig futbolcuları şu şekilde:

BEŞİKTAŞ

ERSİN DESTANOĞLU
NECİP UYSAL

ALANYASPOR

İZZET ÇELİK
ENES KESKİN
YUSUF ÖZDEMİR
BEDİRHAN ÖZYURT

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

EFE DOĞAN
FURKAN ORAK

GALATASARAY

METEHAN BALTACI
EVREN EREN ELMALI

GAZİANTEP FK

MUHAMMET TAHA GÜNEŞ
NAZIM SANGARE

GÖZTEPE

İZZET FURKAN MALAK
UĞUR KAAN YILDIZ

ANTALYASPOR

KEREM KAYAARASI

EYÜPSPOR

MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ

KASIMPAŞA A.Ş.

EGE ALBAYRAK
ALİ EMRE YANAR

FATİH KARAGÜMRÜK

FURKAN BEKLEVİÇ
KEREM YUSUF SİRKECİ

SAMSUNSPOR A.Ş.

CELİL YÜKSEL

TRABZONSPOR A.Ş.

BORAN BAŞKAN
SALİH MALKOÇOĞLU

KONYASPOR

ADİL DEMİRBAĞ
ALASSANE NDAO

KAYSERİSPOR

BERKAN ASLAN
ABDULSAMET BURAK

