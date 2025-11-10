TFF, bahis oynayan futbolcuları açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynayan futbolcuları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiğini açıkladı. 1024 oyuncunun olduğu listede Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın oyuncusu Eren Elmalı da yer alırken yine Galatasaray'dan Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal dikkat çekiyor. Listede toplam 27 Süper Lig futbolcusu bulunuyor. Bahis oynadığı açıklanan Süper Lig futbolcuları şu şekilde. PFDK'ye sevk edilen Süper Lig futbolcuları şu şekilde:
BEŞİKTAŞ
ERSİN DESTANOĞLU
NECİP UYSAL
ALANYASPOR
İZZET ÇELİK
ENES KESKİN
YUSUF ÖZDEMİR
BEDİRHAN ÖZYURT
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
EFE DOĞAN
FURKAN ORAK
GALATASARAY
METEHAN BALTACI
EVREN EREN ELMALI
GAZİANTEP FK
MUHAMMET TAHA GÜNEŞ
NAZIM SANGARE
GÖZTEPE
İZZET FURKAN MALAK
UĞUR KAAN YILDIZ
ANTALYASPOR
KEREM KAYAARASI
EYÜPSPOR
MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ
KASIMPAŞA A.Ş.
EGE ALBAYRAK
ALİ EMRE YANAR
FATİH KARAGÜMRÜK
FURKAN BEKLEVİÇ
KEREM YUSUF SİRKECİ
SAMSUNSPOR A.Ş.
CELİL YÜKSEL
TRABZONSPOR A.Ş.
BORAN BAŞKAN
SALİH MALKOÇOĞLU
KONYASPOR
ADİL DEMİRBAĞ
ALASSANE NDAO
KAYSERİSPOR
BERKAN ASLAN
ABDULSAMET BURAK