TFF, bahis soruşturması kapsamında 30 gözlemciyi tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadığı tespit edilen 5'i üst klasman toplam 30 gözlemcinin tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
TFF, yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadığı tespit edilen Üst Klasman Gözlemcileri ile Klasman Gözlemcilerinin, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine karar verildiğini açıkladı.
PFDK'ya sevk edilen Üst Klasman Gözlemciler şöyle:
Aytekin Durmaz, Baki Tuncay Akkın, Mücahit Tatar, Sabit Hacıömeroğlu, Yılmaz Kalk.
PFDK'ya sevk edilen Klasman Gözlemciler şöyle:
Ahmet Tepe, Ahmet Eşref Sarı, Atıf Eynallı, Aykut Demiran, Baki Yiğit, Barış Yüksektepe, Can Köse, Düzgün Murat Zincidi, Faruk Utku Yılmaz, Hakan Akmışır, Hasan Hüseyin Yıldırım, İlker Karaciğer, İlker Güneş, Kaan Akın Öz, Kerem Yükünç, Koray Tan, Levent Aktan, Mehmet Çevirgen, Metin Cebeci, Murat Yenice, Mustafa Bıçakcı, Mustafa Kaygısız, Özmen Atalay, Turan Merdin, Yusuf Yaratıcı.