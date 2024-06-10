TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı: Adaylıktan çekilme gibi bir durum söz konusu değil

TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı, "Başkanlık adaylığımızı açıkladıktan sonra UEFA'da herkes çok sevindi. Ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söylediler" açıklamasını yaptı. Yardımcı, "Adaylıktan çekilme gibi bir durum söz konusu değil. Ben UEFA'dan birisi olarak TFF Başkanlığına adayım" dedi.

UEFA İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Servet Yardımcı, Türk futbolunu yeniden inşa etmek istediklerini söyledi.

Yardımcı, Beşiktaş'taki Shangri-La Bosphorus Otel'de düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türk futbolunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle TFF'nin seçim kararı almak zorunda kaldığını belirten Servet Yardımcı, "Bu, olağanüstü bı̇r seçı̇m. 18 Temmuz'da ı̇nanıyorum kı̇, Türk futbolu ı̇çı̇n yenı̇ bı̇r sayfa açılacaktır. Türkı̇ye, her alanda kendı̇ sorunlarını çözebı̇lecek bı̇lgı̇ye, becerı̇ye ve tecrübeye sahı̇ptı̇r. 18 Temmuz seçı̇mı̇, Türk futbolunda aklıselı̇mı̇n, sağduyunun, bı̇lgı̇nı̇n, ı̇letı̇şı̇mı̇n ve ı̇ş bı̇rlı̇ğı̇nı̇n yükseldı̇ğı̇ bı̇r dönemı̇n başlangıcı olmalıdır. 18 Temmuz'dan sonra Türk futbolunda her şey yenı̇lenecek, dünyada ve Avrupa'da var olan sı̇stemler ülkemı̇zde hayata geçecektı̇r. Arkadaşlarımla beraber bu işlerin üstesinde gelebileceğimize inanıyorum. Türk futbolu Avrupa'nın en iyi yönetilen federasyonları arasında tekrar yerini alacak" ifadelerini kullandı.

"AŞAĞIYA GİTMEYE BAŞLADIK"

Yardımcı, 7 yıldan bu yana UEFA'da görev yaptığını hatırlatarak, "FIFA'da ve UEFA'da futbolu yönetı̇rken hangı̇ çözümlerı̇ üretı̇yorsak, 18 Temmuz'dan ı̇tı̇baren aynı kuralları ve bı̇lgı̇ bı̇rı̇kı̇mı̇ni konusunda uzman arkadaşlarımla bı̇rlı̇kte Türkı̇ye'de ı̇nşa edeceğı̇z. Türk futbolunda güven ortamı tamamen kayboldu. Kavgaların hiç kimseye faydası olmadığını gördük. Aradaki makas büyük ölçüde açılmakta. Aşağıya gitmeye başladık. Türk futbolunda kurullar ve Kulüpler Birliği daha iyi ve kurumsal yönetilmeli. Liyakatli kişilerin olması lazım. Profesyoneller çalışacak ve çözüm üretecek. Biz sadece karar alacağız. Bu iklimin değişmesi lazım. UEFA'nın birinci komitesinin başkanıyım. Her imkanımız var. Yeter ki herkes bir araya gelsin. Türk futbolunda değı̇şmesı̇ gereken sadece bı̇r yönetı̇m değı̇l, zı̇hnı̇yettı̇r. Ben bu zı̇hnı̇yet değı̇şı̇mı̇nı̇ başarmak ı̇çı̇n yola çıktım." diye konuştu.

"YOL HARİTAMIZ BELLİ"

Kulüplerin sorunlarını bildiklerini ve UEFA'da elde ettikleri deneyimler sayesinde çözüm üreteceklerini aktaran Servet Yardımcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolumuzu bugünlere getı̇ren yanlış ne varsa tümünü değı̇ştı̇receğı̇z. Bu konuda UEFA'da yenı̇ bı̇r model üzerı̇nde çalışıyoruz. Hiç kı̇mseyle kavga etmeyeceğı̇z. Herkesle oturup bı̇rlı̇kte çalışacağız, Avrupa'dakı̇ gibi güvenı̇lı̇r, adı̇l ve ekonomı̇sı̇ güçlü futbol ortamını getı̇receğı̇z. Sorunlar hemen çözülemez. Zamana ihtiyacımız var ama yol haritamız belli. Önce futbol iklimini düzeltmemiz lazım. Statlara taraftar çekmemiz gerek. Sadece 4 büyük değil Anadolu kulüplerinin de yarışta olması lazım. Kulüpler Birliği ile çalışarak bunun çalışmalarını yapacağız. Başaracağımıza inanıyorum. Başkanlık adaylığımızı açıkladıktan sonra UEFA'da herkes çok sevindi. Ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söylediler. Başkan olursam bunun çarpan etkisinin olacağına inanıyorum. Çok büyük destek alacağım."

YABANCI KURALI AÇIKLAMASI

Yabancı kuralı ve hakemlerle ilgili konuşan Servet Yardımcı, şunları kaydetti:

"Maalesef yabancı kuralını devamlı değiştirdik. Herkes yoruldu. Başa geldikten sonra bu konuyu daha bilimsel ve sistemsel bir şekilde masaya yatırmamız lazım. Ben yerli ve milli düşünüyorum. Sahada bizim çocukların daha fazla yer almasını istiyorum. Yabancı kuralıyla çok oynadık ve kimseye katkısı olmadı. Hakemlerimiz büyük bir güven erozyonuna uğradı. Hakemlerimiz çeşitli sebeplerden çok kötü yönetildi. Aralarındaki ayrışmaları ve dışarıdaki gruplaşmaları yok edebilirsek saygıyı kazanacaklar. Burada da yerli ve milli düşünüyorum. Bu konuyu topyekün ele almamız lazım. UEFA'da Roberto Rosetti de imkanlarını seferber edecek. Şeffaf bir yapıyı kesinlikle oluşturacağız. Güven ortamı sağlanınca taşlar yerine oturacaktır. Fabrika ayarlarına geri döneceğiz. UEFA ve FIFA'nın desteklerine güveniyorum. Bu kurumlardan tüm tecrübeyi alacak durumdayız. Bu, büyük bir şans. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğim."

"PARAŞÜTLE İNEN BİRİSİ DEĞİLİM"

TFF Başkanlığı'na seçilmesi halinde çok iyi bir ekip oluşturacağının altını çizen Yardımcı, "Adaylıktan çekilme gibi bir durum söz konusu değil. Ben UEFA'dan birisi olarak TFF Başkanlığına adayım. Paraşütle inen birisi değilim. Birikimimi ülkemin emrine sunmak istiyorum. Ülkemin futbol hizmetkarı olmak istiyorum. Çok rahatım. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.