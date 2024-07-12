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TFF başkan adaylarının başvuruları kabul edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, başkanlık seçimi için adaylık başvuru sürecinin sona erdiğini açıklayarak, Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeterlilik şartlarını sağladığını açıkladı.

Spor
  • 12.07.2024 15:30
  • Giriş: 12.07.2024 15:30
  • Güncelleme: 12.07.2024 16:25
Kaynak: AA
TFF başkan adaylarının başvuruları kabul edildi
Fotoğraf: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek genel kurul öncesi Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularının kabul edildiğini duyurdu.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylık başvurularının onaylandığı belirtildi.

Bu 3 adayın seçime girebilmeleri için, kongrenin yapılacağı gün genel kurul divanına delege sayısının 5'te 1'i (65 delege) oranında imza sunmaları gerekecek.

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