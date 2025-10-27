TFF Başkanı açıkladı: Hakemler bahis oynuyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, basın toplantısı düzenliyor. Hacıosmanoğlu profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Hacıosmanoğlu,

"Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir" dedi.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bugün burada Türk futbolu için milat olacak. Ulu Önder Atatürk 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' yanında, bunun dışında kalanların ahlaksız olabileceği diye bir cümle yok. Tüm unsurlarla beraber ahlaklı olmalıyız. Aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştık. Yıllardır kulüplerimizi yönetenlerden ve sporun duayenlerinden Türk futbolunun yozlaşmasına sebep olan nedenleri sırasıyla aldık. Bir atasözü var 'Silah çıktı mertlik bozuldu' diye. Yıllardır dile getirilen bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca."

Biz TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Bugün sizlere değişime ihtiyacı olan Türk futboluyla ilgili ahlaklı çalışmalar neticesinde ortaya çıkardığımız bazı doneleri vereceğim. Temiz ve ahlaklı Türk futboluna hakem arkadaşlarımızdan başladık. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemimizde 371'nin bahis hesabı olduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94… Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir.

"GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI"

Disiplin Kurulumuz, gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp kısa süre içerisinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarda da 5 yıllık zaman aşımı var. 5 yıllık süre içerisine giren rakamlar bu saydıklarım.

Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için içinde ne pislik varsa temizleyeceğiz. Kulüplerimizi çağrıda bulunuyorum. Biz hakemlerle başladık ama ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım dahil, bu çalışmayı yaptığımız ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de kontrol ediyoruz. Bunun da sonuçlarını yakın zamanda paylaşırız. Türk futbol ailesiyle ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Biz nasıl TFF olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak güzide kulüplerimiz de bütün unsurlarıyla kendilerini check etmeleri gerekiyor. Türk futbol ailesinin üstüne düşen görev kendileriyle başlayıp futbolcuları dahil tüm unsurlarını kontrol edip paylaşmaları. Aksi durumda çalışmalarımızı devlet kurumlarımızla yapıp paylaşacağız.

"FIFA VE UEFA İLE PAYLAŞTIK"

Bu çalışmaları FIFA ve UEFA ile paylaştık. Kalan sağlar bizimdir felsefesiyle zaten hakem yetiştirme konusunda çalışmalarımız vardı ama 81 ilde kurslar açıp gençlerimizi hakemliğe kazandıracağız. Yetişecek olan genç hakem arkadaşlarımızın insani hataları konusunda onlara destek olmalarını istiyoruz. Özlediğimiz Türk futbolunu özlenen yere taşıyacağımıza inanıyorum. Soru talebi geldi. Sorulacak olan bir soru, verilecek olan bir cevap yok. Bunlar kamuoyuna yeter. Titizlikle bu konu üzerinde duracağız. Herkesin desteğini bekliyoruz.