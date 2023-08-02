TFF Başkanı Büyükekşi'den İçişleri Bakanlığı'na ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bakanlık makamında gerçekleşen görüşmede Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya A Milli Takım forması takdim etti.



Öte yandan başkan Büyükekşi, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'a da ziyarette bulundu. Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, görüşmenin ardından Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Eski Başkanı Mehmet Sağlam'ı da makamında ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Başkan Büyükekşi, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'a A Milli Takım forması takdim etti.