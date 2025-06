TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amerika kampını değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın uzun yıllar ay-yıldızlı ekibe hizmet edeceğini söyledi.

Amerika kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adamın takım içinde sevilen bir isim olduğunu belirtti.

Montella'nın Türkiye'ye hizmet etmekten mutlu olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, "Kolej havasının oluşturulmasında hocanın çok büyük katkısı var. Bütün oyuncular kendisini seviyor, biz de seviyoruz. Hoca-başkan ilişkisinden ziyade dostluk ilişkimiz var. Ortamı onlar sağladı biz de onlara destek oluyoruz. En alttan en üsttekine kadar ekibine ne kadar yardımcı olursak onlar da daha çok motive olur ve bu da milli takımın her aşamasına yansır. Hocamızla beraber yürüyoruz. O da burada olmaktan gurur duyuyor. Dün antrenmana giderken otobüste bir video gösterdi. Kızı, arkadaşlarıyla birlikte milli takım formasını giyerek ABD maçını izlemişler. Bunların hepsi yabancı çocuklar. Maçtan sonra da Bozkurt işareti yapmışlar. İtalyan bir hoca, Türkiye'yi benimsiyor, 'Kendimi Türk gibi hissediyorum' diyor ama kızı başka bir ülkede maç seyrederken o duyguları yaşıyorsa demek ki aileye de sirayet etmiş. Hocam uzun yıllar milli takımın başında başarılı bir şekilde hizmet eder, başka bir düşüncesi yok zaten." dedi.

Milli takımın Dünya Kupası'na doğrudan katılması gerektiğine inandığını ifade eden TFF Başkanı, "Avusturya, Avrupa Şampiyonası'nın favorisiydi. Onları sükseli bir şekilde yendikten sonra final oynayacağız diye bakıyordum. Hollanda'ya talihsiz bir şekilde elendikten sonra fazla tepki gösterince 9 yaşındaki kızım 'Baba niye kızıyorsun, Dünya Kupası var. Git futbolun başkanı ol, Dünya Şampiyonu olalım' dedi. Onun temiz kalbine inanıyorum. Kongreye 12 gün kala aday oldum, Allah seçilmeyi nasip etti. Bu jenerasyonun Dünya Kupası'na direkt gitmesi gerektiğine inanıyorum. Allah nasip ederse onu da başarırız. Güzel çalışacağız, Allah da o çalışmanın karşılığını verir. Direkt katılacağız diye içimde bir inanç var. Allah nasip eder inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nı sadece Türkiye'nin değil Müslüman ülkelerin de desteklediğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Milli takım 80 milyonun takımı ama hem UEFA hem FIFA toplantılarına katıldığımızda bir sürü Müslüman ülkelerin federasyon başkanlarıyla görüşüyoruz. Müslüman aleminde milyonlarca insan, Türkiye'nin Dünya Kupası'nda başarısını bekliyor. Allah umarım onları da sevindirmeyi nasip eder. Amerika'yı yendik ama Gazze'de çocuklarımız zalimin kahpe kurşunlarıyla genç yaşta bu dünyadan ayrılıyor. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Onları sevindirdiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

- "10 senenin üzerinde bir arada oynayacak kadro"

İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takımın 10 yıl aynı kadroyla oynayacak bir jenerasyonu yakaladığını ifade etti.

Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı konuşmadan da bahseden İbrahim Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Hakan iki Şampiyonlar Ligi finali kaybettiği için üzüldü. Onun üzerine 'Sana Dünya Kupası'nı kaldırmak yakışır' dedik. Hakan çok önemli bir oyuncu, önemli bir karakter. Milli takım da karakter olarak da tarihin en karakterli kadrosu. Hakan da takımın beyni. Takıma henüz ismini duymadığınız gençler de katılacak. Bu kadro 10 senenin üzerinde bir arada oynayacak kadro. Eskiden oynadığımız maçlarda karşıdaki takıma 'Lejyoner dolu' derdik. Şimdi bakıyorsunuz Türk Milli Takımı'nın da aynı şekilde lejyonerleri var. Her gittiğimiz ülkede o ülkenin vatandaşları da Kenan'la fotoğraf çektirmek için çıldırıyor. Bunlar gurur kaynağı. Bunların çoğalması lazım. Çoğaldıkça Türk futbolu hak ettiği yere gelir."

ABD galibiyeti ve Meksika ile oynanacak maçı da değerlendiren TFF başkanı, "Bizde sezon sonu olduğu için oyuncuların hepsi yorgun. Amerika daha sezonun ortasında. Ona rağmen talihsiz bir golle başladık ama çok daha farklı olabilirdi. Bu provaların galibiyetle bitmesi önemli. Her geçen gün daha iyi olacak. Meksika'da büyük takımlarda oynayan yıldızlar vardı ama son zamanlarda bizim kadar yıldızları yok Avrupa'da. Takımımıza inanıyoruz. İyi çalışacağız, iyi mücadele edeceğiz ve inşallah Meksika ile ilk maçımızı kazanırız." ifadelerini kullandı.

- "Çocukların zalimce katledilmesine tepki göstermeyen insan değildir"

Roberto Mancini ve Pep Guardiola'nın Gazze ile ilgili yaptıkları açıklamalara idkkati çeken Hacıosmanoğlu, şunları söyledi:

"Guardiola'nın açıklamalarını duydum. Müslüman, Hristiyan ya da başka bir din meselesi değil. Çocukların zalimce katledilmesine tepki göstermeyen insan değildir. Bugün Gazze'de bizim çocuklarımızın başına geliyor da yarın onların çocuklarının başına gelmeyecek mi? Onlara sahip çıkmak lazım. Ekonomik olarak güçlü Müslüman ülkeler var, bunların gösterdiği tepkinin 10'da biri kadar tepki göstermemelerine üzülüyorum. Müslüman ülkeler bu zulme direnç gösterse anında biteceğini düşünüyorum. Allah onları ıslah etsin. Bugün Gazze'deki çocukların başına gelen böyle devam ederlerse yarın onların başına gelecek. Onun için birlik içinde hareket etmeleri Allah'tan temenni ediyorum."

Nobel ödüllü Türk bilim adamı Aziz Sancar'a yaptıkları ziyarete ilişkin bilgiler de veren Hacıosmanoğlu, şunları aktardı:

"Aziz Sancar gururumuzdur. Dün oradaki atmosferi gördükten sonra duygulanıyorsunuz. Aziz Sancar Vakfı'nda 4,5 dönüm bir arazide okumaya gelen çocukların misafirhanelerini yapıyorlar. Her karesinde Türkiye'nin her yöresinden bir motif bulabiliyorsunuz. Malzemeleri de Türkiye'den götürdüler. İçeride Türk bayrağının yanında Türki Cumhuriyetlerin ve KKTC'nin bayrağı da var. ABD'de Türklüğünü böylesine derinden yaşayan Nobel ödül sahibi birinden duygulanmamak elde değil. Bu değerlere biz de saygı göstereceğiz. Onun için de Dünya Kupası'nda Amerika'ya gelmemiz lazım. Bozkurt işareti Türklüğün sembolü, Merih o konuda ceza almıştı. Aziz hoca da bu konuda çok hassas. Merih'e verdiği kitapta da özel bir not düştü. Görüntü güzeldi."

Hacıosmanoğlu ayrıca milli futbolcuların Konya'yı uğurlu bulduğunu ve İspanya maçını Konya'da oynamayı planladıklarını sözlerine ekledi.