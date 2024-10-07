TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "beraberlik çağrısı" yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun marka değeri için beraberlik çağrısında bulundu.

Hacıosmanoğlu, TFF'nin Riva'daki tesislerinde Süper Lig Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'la bir araya geldi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından 4 büyük kulübün başkanıyla basın mensuplarının karşısına geçen Hacıosmanoğlu, ülke futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşıma görevlerinin bulunduğunu söyledi.

Şimdilik 4 kulüple buluştuklarını, bunu Anadolu'ya da yayacaklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşımak hepimizin sorumluluğumda. Başkanlarımız da bu bilinci bize daha çok taşıyor. Anadolu kulüplerimiz bizim için önemli. Dar kapsamda yaptığımız bu toplantıyı bundan sonra Anadolu kulüplerini de dahil edeceğiz, zaten sistemin içindeler öyle yapacağız." diye konuştu.