TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan korsan yayın açıklaması

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, korsan yayınları engelleyecek yazılımın hazır olduğunu söyledi. Montella ile devam edeceklerini de belirten Hacıosmanoğlu, gündemdeki başka konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gelecek sezondan itibaren özel bir yazılım ekibiyle Süper Lig'de korsan yayını engelleyeceklerini söyledi.

Bir yazılımcı ekibiyle çalıştıklarını kaydeden Hacıosmanoğlu, "Çok güzel bir yazılımcı ekibimiz var. Çok basit bir şekilde direkt o yayınları engelleyebiliyor. Yazılımları hazır. Korsan yayını keseceğiz" dedi.

"MONTELLA İLE DEVAM EDECEĞİZ"

NTV'nin aktardığına göre gündemdeki diğer konulara ilişkin de açıklamalarda bulunan TFF Başkanı, Vincenzo Montella'nın Milli Takım'da kalmaya devam edeceğini de söyledi:

"Güzel bir jenerasyon yakaladık. Hocamız takımın başında. Kendisiyle devam edeceğiz. Süper Kupa maçında görüştük. Toplantı yapacağız. Onlara daha iyi ortamlar sağlamak görevimiz. 9 yaşında kızım var, Hollanda'ya elendikten sonra üzüldü, baba sen Türk futbolunun başına geç. Bu bitti ama Dünya Kupası var, şampiyon olacağız dedi. Onun temiz kalbiyle Cenab-ı Allah inşallah nasip eder."

"YABANCI OYUNCU KURALI SABİTLENECEK"

Yabancı oyuncu kuralına ilişkin de açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, kuralı sabitleyeceklerini ifade etti:

"Sıkışık olan kulüpler vardı. Nefes almaları adına bir karar aldık. Tüm kulüplerle birebir görüşerek hallediyoruz. Bunun bir kritere bağlanması lazım. Avrupa'daki örneklere bakmak lazım. Kulüpler Birliği'nde de söyledim, biz karşılıklı olarak Türk futbolunun menfaatlerini düşünerek almamız lazım. Karar alıp kalıcı yapmalıyız. Hele benim olduğum dönemde, o kuralın esnetilmeden uygulanması lazım. 1-2 sezon sonra, biz burada durduğumuz sürece kural esneyecek mi, hayır esnemeyecek. Sabitleştireceğiz. UEFA, FIFA kriterleri var. Takımlarımızı çok zor şartlar bekliyor. Çözüme kavuşturmamız lazım. Bu şekilde devam ederse büyük takımların da lisans alma şansı olmayacak. Temel sorunlarımız var. İletişim halinde ortak akılla karar alacağız. Aldığımız kararlar kalıcı olacak. Sezon başı, sezon sonu değiştirme olmayacak."

"HAKAN ARADI, 'GÖZÜMÜZ AYDIN' DEDİ"

Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı seçildikten sonra A Milli Takım ve Inter'in oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile yaşadığı ilginç diyaloğu ise şöyle anlattı:

"Milli Takım'da da sıkıntılar var. Bizim olduğumuz yerde takımda bütünlük olacak. Beni İtalyan bir numara aradı ama kayıtlı olmayan numaraları açmıyorum. Sonra bir mesaj geldi, ‘Başkanım ben Hakan Çalhanoğlu, arayabilir miyim?’ yazıyordu. Aradı. Kaptan aradığında ilk söylediği ‘Gözümüz aydın olsun başkanım’ oldu. Bir takımın kaptanı gözümüz aydın demez. Tebrik ediyorum, hayırlı olsun der. Gözümüz aydın demesinde bile bir mesaj var. Bu futbolcuların öz güvenini yerine getireceğiz."