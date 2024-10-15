TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Süper Lig'de yabancı sınırını kaldıracağız"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bir televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek sezon Süper Lig’de yabancı sınırının kaldırılacağını söyleyen Hacıosmanoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

"Yerli havuzunu çoğaltmak lazım. Profesyonel takımları da azaltmak lazım. Yerli havuzu çoğaldığında kaynak artacak. 1. Lig'de yabancının ne işi var. Süper Lig'de yabancıyı serbest bırakacağız. 11 tane yabancıyla oynayabiliyorsunuz. Kısıtlama koymanın bir anlamı yok. Ama kriter getireceğiz."