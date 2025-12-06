TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Galatasaray-Samsunspor maçındaki penaltı tartışmasına sert tepki

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanan ve son anlarda yaşanan penaltı tartışmasıyla gündeme gelen karşılaşmayla ilgili HT Spor’a konuştu.

2026 Dünya Kupası kura çekimi için ABD’de bulunan Hacıosmanoğlu, milli takımın elde ettiği başarı ve kura heyecanının gölgelendiğini dile getirdi.

Hacıosmanoğlu, açıklamalarına şu sözlerle başladı:

“24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya bu kadar yaklaşmışken, milli duyguların çok yüksek olduğu bir gün yaşıyoruz. Güzel bir kura çektik ama bunu bile konuşmaya fırsat olmadı. Biz buradayken Türkiye’de böyle tartışmaların yaşanması üzücü.”

PENALTI POZİSYONUNA YÖNELİK DEĞERLENDİRME

Galatasaray–Samsunspor maçının son dakikasındaki penaltı beklentisine değinen TFF Başkanı, pozisyona ilişkin sert ifadeler kullandı:

“Yaşananların başka bir açıklaması yok. Türkiye’ye döner dönmez konuyla ilgili gereken değerlendirmeleri yapacağım.”

Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının, Merkez Hakem Kurulu ve futbol kamuoyunda geniş bir değerlendirme sürecini tetiklemesi bekleniyor.