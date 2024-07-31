TFF Başkanı ile Infantino Paris’te bir araya geldi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Infantino'nun, Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek başarılar dilediği aktarılarak, "Son derece sıcak bir atmosferde gerçekleşen görüşmede FIFA Başkanı Infantino, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ülkenin bölgesindeki önemine vurgu yaparken, Türkiye'nin bölge ve dünya futboluna liderlik yapabilecek potansiyelini harekete geçirmek gerektiğini, bunun için de FIFA ve TFF işbirliğinin son derece önemli olduğunu ifade etti" denildi.

Hacıosmanoğlu'nun ise görüşmede, TFF ile FIFA arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalışmalara başladıklarını dile getirip, futbolun tüm paydaşları ile iş birliği içinde güven ortamını sağlayarak ülke futbolunu geliştirmek ve dünya futboluna katkı sağlamak için çalışacaklarını belirttiği aktarıldı. Görüşmede Hacıosmanoğlu'nun, Infantino'ya sırtında ismi yazılı 10 numaralı A Milli Takım forması hediye ettiği kaydedildi.