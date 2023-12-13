TFF Başkanı, liglerin yeniden başlayacağı tarihi açıkladı

Basın toplantısı düzenleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, liglerin 19 Aralık Salı günü tekrar başlayacağını açıkladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Halil Umut Meler'in olaydan sonra istifa eden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tarafından yumruklu ve tekmeli saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yapıyor.

TFF Yönetim Kurulu, liglerin süresiz ertelenmesi kararı hakkında toplanmıştı.

Bugün hastaneden taburcu edilen Meler'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Büyükekşi, "Kendisini iyi gördük. 12 günlük bebeği ile ailesine kavuşuyor. Allah bir daha böyle bir olayı futbolun hiçbir paydaşına yaşatmasın."

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da şükranlarını sunan Büyükekşi, İçişleri Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı ile Adalet Bakanı'na da teşekkür etti.

YENİ YAPTIRIMLAR GELECEK

Büyükekşi, devre arasında disiplin talimatlarında da gerekli adımların atılacağını söyledi ve hak mahrumiyeti ve para cezası dışında da yeni yaptırımlar getirileceğini açıkladı.

LİGLER 19 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Büyükekşi, salı günü liglerin yeniden oynanmaya başlayacağını, "Bugün aldığımız kararla 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacak" sözleriyle açıkladı.

"MELER'İN HAKEMLİĞİ BIRAKMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını alan Büyükekşi, şunları söyledi:

"Hakemlerin resmî açıklamaları var. Hepimiz insanız. O günkü ruh halleri çok kötüydü. Hafta sonu onlarla burada bir araya geleceğiz. Psikolojilerinin düzelmeleri için büyük bir çaba içinde olacağız. Hepsi empati yapıyorlar. Hakemimiz UEFA ve FIFA tarafından da saygıdeğer bulunan bir hakemimiz. Euro 2024'te de görev almasını bekliyoruz. Kendisine de söyledim. Hakemliği bırakması söz konusu değil. Biraz zamana ihtiyacımız var.

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