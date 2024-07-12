TFF Başkanlık seçimi ne zaman? 2024 Türkiye Futbol Federasyon (TFF) başkan adayları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlık seçimine sayılı günler kala TFF Başkanlık seçimi ne zaman sorusu gündeme geliyor. 2024 Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayları listesi açıklandı. Peki, TFF Başkanlık seçimi ne zaman? İşte 2024 TFF başkan adayları listesi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni dönem başkanlık seçimleri için geri sayım başladı. 2024 TFF başkan adayları listesi kesinleşmesinin ardından yurttaşlar TFF Başkanlık seçimi ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. Peki, TFF Başkanlık seçimi ne zaman? İşte 2024 TFF başkan adayları listesi!

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

TFF Seçimli Mali Genel Kurul 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek. 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verildiği açıklanmıştı.

TFF BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ

2024 TFF Başkan adayları listesi şu şekilde:

Mehmet Büyükekşi

İbrahim Hacıosmanoğlu

Geçtiğimiz günlerde TFF başkanlığı için adaylığını açıklayan Tolga Gani Zengin, ise Servet Yardımcı lehine çekilme kararı aldığını açıkladı. Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık daha önce adaylığını açıklasa da seçime 1 hafta kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adaylığından çekildiğini bildirdi.

Servet Yardımcı yaptığı açıklamada " TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Fedrasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim." dedi.