TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı istifa etti
TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili hakem tartışmasının ardından istifa etti.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Ceyhun Kazancı istifa etti.
Kazancı'nın, 29 Mart Cumartesi oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçına yerli hakem atanmasına yönelik kararın aldından istifa ettiği belirtildi.
HT Spor'da yer alan habere göre Kazancı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun derbiye yerli hakem görevlendirme kararı sonrası Riva'daki eşyalarını topladı.
Galatasaray-Fenerbahçe maçında yabancı hakem görev yapmasına rağmen Beşiktaş-Galatasaray maçına yerli hakem atanacağının açıklanması tartışmalara yol açmıştı.