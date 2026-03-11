TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'dan Serdal Adalı'ya yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Türkiye Kupası kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, Beşiktaş'ın VAR sorularıyla ilgili yaptığı açıklamada siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'ya cevap verdi.

Otyakmaz bazı kayıtları yayımlamalarının mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi:

"VAR görüntülerini dışarıya veremeyiz ama kapımız her zaman açık. Buyursun gelsinler birlikte izleyelim. Bundan sonraki maçlarda iki takımdan birer yönetici gelsin, VAR odasındaki teknik bölümde otursun. Gelsin VAR odasında oturup beraber izlesinler.

"BENİM ÇOK YAKIN DOSTUM"

Sayın Serdal Adalı benim çok yakın dostum. Yıllardır hem kulüp başkanlığı yaptığımız dönemde hem dışarıda da çok sevdiğim arkadaşlarım ve dostlarımdan bir tanesi. Beşiktaş gibi çok değerli bir camianın da başında kendisi. Bu konudan bahsetti. Ancak bazı duyumlarla biraz kafası karışmış Serdal Başkanımızın.

Birileri bir zehir akıtmış Portekizli hocalarımız hakkında. Portekizli eğitmenlerimiz, UEFA'nın resmî eğitmenleri. Bize de hizmet veriyorlar ve 7/24 görevlerinin başındalar.

"ÇALIŞMALARINDAN MEMNUNUZ"

Onların çalışmasından da memnunuz biz. Aslında tam olarak bu eğitimlerin karşılığını alamadık. Belki orada bir yenilik söz konusu olabilir. Ama Serdal Başkanımızdan böyle bir teklif gelirse bunu da yabana atamıyorsunuz. Çok önemli bir kulübün değerli bir başkanı. Bir şeyler söylüyor, onu da ciddiye almak zorundasınız. Şahsen ben de kendisine gerekli açıklamaları yaptım."