TFF'de bazı kurulların başkan ve üyeleri belirlendi

TFF Yönetim Kurulu tarafından bazı kurulların başkan ve üyeleri belirlendi. Spor yorumcusu Ömer Üründül ile spor yazarı ve yorumcusu Banu Yelkovan "Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu"nda yer aldı.

Spor 06.08.2024 17:16 Giriş: 06.08.2024 17:16

Güncelleme: 06.08.2024 17:22 Kaynak: AA

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