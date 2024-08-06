TFF'de bazı kurulların başkan ve üyeleri belirlendi
TFF Yönetim Kurulu tarafından bazı kurulların başkan ve üyeleri belirlendi. Spor yorumcusu Ömer Üründül ile spor yazarı ve yorumcusu Banu Yelkovan "Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu"nda yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından bazı kurulların başkan ve üyeleri belirlendi.
TFF'den yapılan açıklamada, Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu, Engelliler Koordinasyon Kurulu ile Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunun başkan ile üyeleri duyuruldu.
Kurulların yeni başkanları ve üyeleri şu isimlerden oluştu:
SPORCU ESENLİĞİ VE ÇOCUK KORUMA KURULU
Azize Yüce Şahin (Başkan), Muhammed Alpdündar, Ömer Sarılar, Mehmet Baykara, Ebru Kılıçoğlu, Ahmet Gökçe, Mehmet Berke Yıldız.
ENGELLİLER KOORDİNASYON KURULU
Kerim Vural (Başkan), Osman Çakmak, Hamza Doğan, Hüseyin Küçük, Abubekir Özcan, Serkan Çakmaklı, Hasan Serkan Canmutlu, Serkan Yıldız, Yalçın Sırakaya.
FAİR PLAY VE SOSYAL SORUMLULUK KURULU
Mehmet Nuri Yazıcı (Başkan), Burhanettin Hacıcaferoğlu, Sedefhan Oğuz, Esra Hatipoğlu, Kürşat Ahmet Ünal, Bilgehan Okumuş, Adnan Cevher, Ömer Üründül, Tarık Emre Ekşi, Banu Yelkovan.