Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TFF'den 5 hakemin bahis cezası itirazına ret kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8’er ay hak mahrumiyeti cezası alan 5 hakemin itirazını reddetti. Kararla 2’si klasman yardımcı, 3’ü üst klasman olmak üzere 5 hakemin faal hakemliği sona erdi. Kurul ayrıca bahis nedeniyle ceza alan 7 futbolcunun itirazını da kabul etmedi.

Spor
  • 24.01.2026 08:31
  • Giriş: 24.01.2026 08:31
  • Güncelleme: 24.01.2026 08:33
Kaynak: AA
TFF'den 5 hakemin bahis cezası itirazına ret kararı
Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8'er ay hak mahrumiyeti cezası alan 5 hakemin itirazını reddetti.

TFF'nin açıklamasına göre Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen ve 8'er ay ceza verilen 5 hakemin karara itirazı incelendi.

Tahkim Kurulu, toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.

Bahis eylemi nedeniyle daha önce 149 hakemin kariyeri sona ererken bugün, 2'si klasman yardımcı hakem, 3'ü üst klasman 5 ismin faal hakemliği bitti.

Kurulun 45 gün ila 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan 7 futbolcunun itirazlarını da reddettiği duyuruldu.

BirGün'e Abone Ol