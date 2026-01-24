TFF'den 5 hakemin bahis cezası itirazına ret kararı
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8’er ay hak mahrumiyeti cezası alan 5 hakemin itirazını reddetti. Kararla 2’si klasman yardımcı, 3’ü üst klasman olmak üzere 5 hakemin faal hakemliği sona erdi. Kurul ayrıca bahis nedeniyle ceza alan 7 futbolcunun itirazını da kabul etmedi.
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8'er ay hak mahrumiyeti cezası alan 5 hakemin itirazını reddetti.
TFF'nin açıklamasına göre Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen ve 8'er ay ceza verilen 5 hakemin karara itirazı incelendi.
Tahkim Kurulu, toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.
Bahis eylemi nedeniyle daha önce 149 hakemin kariyeri sona ererken bugün, 2'si klasman yardımcı hakem, 3'ü üst klasman 5 ismin faal hakemliği bitti.
Kurulun 45 gün ila 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan 7 futbolcunun itirazlarını da reddettiği duyuruldu.