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TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası

TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksiklerini tamamlayamayan Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi. Süper Lig'in son sırasında yer alan Adana Demirspor'un 2 puanı var.

Spor
  • 06.12.2024 19:51
  • Giriş: 06.12.2024 19:51
  • Güncelleme: 06.12.2024 19:54
TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası
AA

TFF Kulüp Lisans Kurulu, lisans işlemlerini tamamlayamadığı için Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Trendyol Süper Lig'den Adana Demirspor'a 3 puan tenzili cezası verdi."

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