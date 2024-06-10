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TFF'den Ali Koç'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

Spor
  • 10.06.2024 10:53
  • Giriş: 10.06.2024 10:53
  • Güncelleme: 10.06.2024 10:58
Kaynak: Haber Merkezi
TFF'den Ali Koç'a tebrik
Fotoğraf: DepoPhotos

Fenerbahçe'de dün gerçekleşen kongrede yeniden başkan seçilen Ali Koç'a tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu da Ali Koç'u tebrik ettiği bir mesaj paylaştı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."

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