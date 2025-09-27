TFF'den Amedspor'a Kürtçe slogan cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce onayladığı forma göğüs sponsoru üzerindeki Kürtçe slogan nedeniyle Amedspor'a 110 bin TL para cezası verdi.

CEGA Medya'dan Ferit Aslan'ın haberine göre; Amedspor’un, sponsoruna ve sloganına daha önce onay veren TFF, Sakaryaspor karşılaşmasından sonra “Sportif ekipman talimatına aykırılık“ nedeniyle Amedspor’a 110 bin lira para cezası verdi.

Formada yer alan “Koma me bona we” (Grubumuz sizin için) sloganı, TFF’nin verdiği onayla birlikte profesyonel liglerde bir forma üzerinde Kürtçe slogana ilk kez yer verilmesini sağlamıştı.

"BU KÜRTÇEYE KARŞI AÇIK BİR TAHAMMÜLSÜZLÜKTÜR"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Amedspor Başkanı Burç Baysal, verilen cezanın Kürtçeye karşı bir tahammülsüzlük göstergesi olduğunu söyledi. Baysal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu firma ile sponsorluk anlaşmasını, TFF'den alınan resmi onay sonrası yaptık. Şimdi ise daha önce onaylanan aynı slogandan dolayı kulübümüz cezalandırılıyor. Bu açık bir çifte standart ve Kürtçeye karşı açık bir tahammülsüzlüktür. Bu cezanın hiçbir hukuki dayanağı yok. Hem sponsorumuz hem de biz bu konuda yasalara uygun davrandık. Bu uygulama sadece sporun değil, dilin ve kültürün de önünü kesmeye çalışmaktır."