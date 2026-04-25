TFF'den Ankaragücü hakkında karar

2. Lig takımı Ankaragücü'ne verilen Kulüp Lisans Kurulu kararı kaldırdı.

  • 25.04.2026 09:50
  • Giriş: 25.04.2026 09:50
  • Güncelleme: 25.04.2026 09:52
Kaynak: Spor Servisi
TFF'den Ankaragücü hakkında karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne verilen Kulüp Lisans Kurulu kararını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, başkent temsilcisine Kulüp Lisans Kurulu tarafından hükmedilen kararın kaldırıldığı belirtildi.

İskenderunspor'un itirazı ise Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığından reddedildi.

