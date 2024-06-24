TFF'den Arda Güler açıklaması

TFF, Arda Güler ile ilgili görüntüye ilişkin, "İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, millî futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün akşam saatlerindeki idman sırasında Arda Güler ile ilgili kameralara yansıyan görüntülere dair açıklama yayımladı.

Görüntülerde, antrenmanda Arda Güler'in yelek giymeye hazırlandığı ancak Vinzenco Montella'nın yeleği alıp başka bir oyuncuya verdiği görüldü. Ardından teknik heyetle konuşan Arda Güler'in antrenmana bireysel olarak devam ettiği görülürken bu olay sosyal medyada tepki çekti.

TFF'nin açıklamasında, "A Millî Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur" denildi.

Açıklama, şöyle devam etti: "Antrenman öncesinde millî futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır."

TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, millî futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir.

Kalbi Türk Millî Takımı için atan sağ duyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."