TFF'den Arda Güler'e tebrik

TFF, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'i tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Arda Güler'i bir mesaj yayınlayarak kutladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takım futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in dün akşam oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında Bayern Münih'i 2-1 mağlup etmesi sonrasında, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda İspanyol ekibiyle finalde mücadele etme hakkı kazandı. Milli futbolcumuz Arda'yı kutluyor, final maçında kendisine başarılar diliyoruz."