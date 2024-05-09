TFF'den Arda Güler'e tebrik
TFF, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'i tebrik etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Arda Güler'i bir mesaj yayınlayarak kutladı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"A Milli Takım futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in dün akşam oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında Bayern Münih'i 2-1 mağlup etmesi sonrasında, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda İspanyol ekibiyle finalde mücadele etme hakkı kazandı. Milli futbolcumuz Arda'yı kutluyor, final maçında kendisine başarılar diliyoruz."