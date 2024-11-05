TFF'den Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanması gereken ancak tarafsız sahaya alınan maçla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada müsabakanın "provakasyon ihtimaline karşı" tarafsız sahada oynanacağı belirtildi.

Kararın Türkiye Cumhuriyeti kurumları ile UEFA'nın yetkili kurumları arasındaki görüşmeler sonrasında alındığı belirtildi.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübünün 28 Kasım 2024 tarihinde Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasının devletimizin yetkili kurum ve kuruluşları ve UEFA'nın yetkili kurulları ile yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir" denilerek, şu ifadelere yer verildi: