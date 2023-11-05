TFF'den dili boğazına kaçan kaleci Emircan için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki maçta dili boğazına kaçan İskenderunspor kalecisi Emircan Seçgin için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyondan yayımlanan mesajda, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün İskenderunspor ile İnegölspor arasında oynanan müsabakada takım arkadaşı ile çarpışması sonucu hastaneye kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen kaleci Emircan Seçgin'e ve İskenderunspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 7 Ocak Stadı'ndaki maçta dili nefes borusuna kaçan Emircan Seçgin'e anında ilk müdahaleyi yaparak nefes borusunu açan ve büyük bir tehlikeyi önleyen orta hakemimiz Onur Bingöl'ü de tebrik ediyoruz." denildi.