TFF'den EURO 2024'e götürülen misafir sayısı hakkında açıklama

TFF, EURO 2024 için Almanya'ya götürülen görevli ve misafir sayısının toplam 197 olduğunu açıkladı.

TFF, EURO 2024'e götürülen görevli ve misafir sayısı hakkında açıklama yaptı: "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 121 misafir ve görevli götürülmüştür. Bunun dışındakiler, önceki milli maçlarda da olduğu gibi sözleşmelerinden kaynaklı hak edişleri olan sponsorların yöneticileri, çalışanları ve misafirlerinden oluşan 76 kişidir"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için Almanya'ya götürülen görevli ve misafir sayısı hakkında açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, şampiyona için Almanya'ya bir uçaktan oluşan toplam 197 görevli ve misafir götürüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadalere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'ya 38 TFF Yönetim Kurulu asil-yedek üyesi ve diğer kurul üyesi, 26 görevli personel, 14 kulüp temsilcisi, 23 medya yöneticisi, 20 teknik direktör, antrenör ve milli takım eski futbolcusu olmak üzere toplam 121 misafir ve görevli götürülmüştür.

Bunun dışındaki misafirler, önceki milli maçlarda da olduğu gibi sözleşmelerinden kaynaklı hak edişleri olan milli takımlar ve TFF sponsorlarımız Türk Hava Yolları, Nike, Turkcell, Mercedes-Benz, Arçelik, DenizBank, BtcTurk, RAMS, Acıbadem, Damat Tween, Ülker, Trendyol, Prometeon ve sahibinden.com yöneticileri, çalışanları ve misafirlerinden oluşan 76 kişidir. 1 uçaktan oluşan görevli ve misafir sayısı toplam 197'dir. Avrupa Futbol Şampiyonası'na konsantre olduğumuz bu süreçte, milli takımımızın emeğini ve mücadelesini gölgeleme amaçlı dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerekliliğini önemle kamuoyunun bilgisine sunarız."