TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurduğu belirtildi.

Bazı tetkikler yapılan Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği kaydedildi.