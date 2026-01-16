TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Giriş / Abone Ol
TFF, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Hacıosmanoğlu'nun dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

  • 16.01.2026 13:06
  • Giriş: 16.01.2026 13:06
  • Güncelleme: 16.01.2026 13:13
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurduğu belirtildi.

Bazı tetkikler yapılan Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği kaydedildi.

