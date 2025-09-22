TFF'den MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevinin başında olduğunu duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada Ferhat Gündoğdu'nun istifa ettiğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

2021-22 sezonunda 6 ay MHK Başkanlığı yapan Ferhat Gündoğdu, 23 Temmuz 2024'te ikinci kez bu göreve getirilmişti.