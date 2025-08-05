TFF'den Süper Lig kararı: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in ilk hafta maçları ertelendi

Süper Lig'in 1'inci haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - Başakşehir FK müsabakaları ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan kulüplerin talepleri doğrultusunda söz konusu kulüplerin ilk hafta müsabakalarının ertelendiğini açıkladı.

Federasyon, ertelenen üç karşılaşmanın oynanacağı tarihlerin daha sonra ilan edileceğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."

Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında… — TFF (@TFF_Org) August 5, 2025

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR DEPLASMANA GİDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, yarın (6 Ağustos Çarşamba) Feyonoord ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 7 Ağustos Perşembe İskoçya temsilcisi Saint Patrick Athletic ile deplasmanına çıkacak. Aynı gün Başakşehir de Viking deplasmanına çıkacak.