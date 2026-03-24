TFF'den Türkiye Kupası fikstürüne Beşiktaş düzenlemesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali’nin İstanbul’da oynanacak oynanması nedeniyle Beşiktaş'ın yarı finale yükselmesi halinde Türkiye Kupası fikstründe değişikliğe gidilebileceğini söyledi.

TFF’nin yaptığı bilgilendirmeye göre, organizasyon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş Park’ın 10 Mayıs’tan itibaren UEFA’ya teslim edilmesi gerekiyor. Bu durum, Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’ndaki olası yarı final programını da doğrudan etkiledi.

YARI FİNALE ÇIKARSA DAHA ERKEN OYNAYACAK

Siyah-beyazlı ekibin kupada yarı finale yükselmesi halinde, normal şartlarda 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynanması planlanan yarı final karşılaşması öne çekilecek. Buna göre Beşiktaş’ın yarı final müsabakası 5, 6 ya da 7 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacak.

Açıklamada kupadaki diğer yarı final mücadelesinin ise daha önce açıklandığı gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde yapılacağı belirtildi. TFF, nihai maç programlarının çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından netleşeceğini duyurdu.