TFF'den Vincenzo Montella’ya tam yetki

A Milli Futbol Takımı’nda gözler, Kosova ile oynanacak kritik maç öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella’nın kadro tercihlerine çevrildi.

Kırmızı-beyazlılar, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükselmişti.

'BASKI YAPILDI' İDDİASI

Kosova deplasmanında oynanacak karşılaşma öncesinde Montella’nın ilk 11 tercihleri tartışma konusu oldu. İtalyan teknik adama özellikle Samet Akaydin, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu’nu oynatmaması yönünde baskı yapıldığı öne sürüldü.

Buna karşın Türkiye Futbol Federasyonu’nden tam yetki alan Montella’nın, dışarıdan gelen eleştirileri dikkate almadan Kosova maçının analizine göre kadrosunu belirleyeceği ifade ediliyor.

Savunma hattında ise Merih Demiral’ın durumunun belirleyici olacağı belirtiliyor. Deneyimli stoperin iyileşmesi halinde ilk 11’de yer alabileceği, Ozan Kabak’ın da forma için hazır olduğu kaydedildi.

Orta sahada İsmail Yüksek yerine Orkun Kökçü seçeneği öne çıkarken, hücum hattında Barış Alper’in alternatifi olarak Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın isimleri hazır bekliyor.