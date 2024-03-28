TFF derbiye hakem atamayı unuttu!

Haluk SAĞKAL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-Beşiktaş U15 Gelişim Ligi mücadelesine hakem atamayı unuttu. U15 Gelişim Ligi 2. Grup 13.haftasında bugün oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi TFF’den skandal bir hareket geldi. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde saat 13.00’te başlaması gereken derbiye federasyon hakem atamayı unuttu.

Karşılaşmayı televizyondan naklen yayınlayacak olan FB TV maç saatinde geçtiği altyazıda, “Fenerbahçe U15 Takımımızın Beşiktaş ile saat 13.00’te gereken U15 Gelişim Ligi müsabakası maçın hakemlerinin tesislerimize henüz gelmemesinden dolayı başlamamıştır” denildi.

Karşılaşma için sahaya gelen taraflar uzun bir süre olmayan hakemin gelmesini bekledi. Hatasını son anda fark eden TFF alelacele birisini karşılaşmaya atadı. 45 dakika sonra hakemlerin gelmesiyle maç başladı.