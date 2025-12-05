TFF Disiplin talimatı ne diyor?: Küme düşme, puan silme ve futboldan men cezaları hangi durumlarda geçerli?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen bahis operasyonunun ikinci dalgasında 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında futbolcular ve kulüp yöneticileri bulunuyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı, Trabzonsporlu Salih Malkoçoğlu, hakem Zorbay Küçük ve Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak gibi önemli isimler yer aldı.

Soruşturmada 27 futbolcunun 'kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları' belirtiliyor.

Soruşturmaya dair Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Soruşturmada kulüp yöneticileri hakkında gözaltı kararı verilen 5 farklı kulüp bulunuyor.

TFF Futbol Disiplin Talimatı, bahis ve maç sonucunu etkilemeye yönelik cezaları 56 ve 57’nci maddelerde düzenliyor.

HANGİ CEZALAR ÖNGÖRÜLÜYOR?

TFF Futbol Disiplin Talimatı’nın 56’ncı maddesi “Maç sonucunu etkilemeye” yönelik suçlara ilişkin cezaları belirliyor.

56'ncı maddede "Müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır" ibaresi yer alıyor.

Söz konusu ihlali gerçekleştiren kişiler hakkında "sürekli hak mahrumiyeti" (ömür boyu men) cezası verilmesi öngörülüyor.

Söz konusu suçun kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmesi halinde kulüplere alt lige düşme cezası uygulanıyor. İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere para cezası da verilebiliyor.

Disiplin Talimatı'ndan müsabaka sonucunu ihalele teşebbüs de yasaklanıyor. Talimatta "Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir" ifadesi yer alıyor.

Ayrıca yine teşebbüs suçu halinde "ağır ihlal halleri" kapsamında kulübe en az 12 puan indirme cezası veriliyor.

56’ncı maddede şu ifadeler yer alıyor:

“Kişilerin, futboldaki görevleri nedeniyle elde ettikleri ve kamuya açıklanmayan bilgileri, bir müsabakanın dürüstlüğüne halel getirir veya getirebilecek şekilde kullanmaları veya üçüncü kişilerle paylaşmaları yasaktır.

Hukuka ve spor ahlakına aykırı şekilde müsabaka sonucunu veya sürecini etkilemek için kendisi ile irtibata geçilen veya futboldaki görevi nedeniyle herhangi bir şekilde bu tür bir eylemden haberdar olan bu talimat kapsamındaki kişiler derhal TFF’ye bu hususta bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Kişilerin, futboldaki görevleri nedeniyle elde ettikleri ve kamuya açıklanmayan bilgileri, bir müsabakanın dürüstlüğüne halel getirir veya getirebilecek şekilde kullanmaları veya üçüncü kişilerle paylaşmaları yasaktır.”

57’nci madde ise bahis ile alakalı hükümleri içeriyor. Söz konusu madde bahis ve şans oyunlarını yasaklıyor. 57'nci maddede "Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır" ibaresi yer alıyor.

Futbolcular hakkında ise ömür boyu futboldan men cezası gündeme gelebilir.

HANGİ KULÜPLERİN İSMİ GEÇİYOR?

Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 46 isiim arasında kulüp yöneticileri de bulunuyor.

Adana Demirspor'dan eski başkanı Murat Sancak ile başkanvekili Metin Korkmaz'ın isimleri geçiyor. Antalyaspor kulüp yöneticisi Emrah Çelik, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya ve Altayspor Kulübü yöneticisi Emrah Çelik hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alıyor.

Söz konusu kulüpler, yöneticilerinin suçun ispatlanması halinde bir alt lige düşürülme ya da puan silme cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Söz konusu kulüplerden Antalyaspor Süper Lig'de, Adana Demirspor'da TFF 1.Lig'de, Altay, Ankaraspor ve Nazillispor TFF 2. Lig'de mücadele ediyor.