TFF duyurdu: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının başlangıç saatini değiştirdi. Maç, Türkiye'nin sahaya çıkacağı EuroBasket finaliyle çakışmaması saat 19.00'a alındı.

Spor
  • 13.09.2025 12:34
  • Giriş: 13.09.2025 12:34
  • Güncelleme: 13.09.2025 13:04
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saat değişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), aynı gün saat 21.00'de Türkiye ile Almanya arasında oynanacak EuroBasket 2025 finaliyle çakışmaması için mücadeleyi 1 saat öne aldı.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Takım, dün Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale adını yazdırmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra finale yükselirken şampiyonluk maçı 14 Eylül Pazar (yarın) TSİ 21.00'de oynanacak.

Öte yandan yarın oynanacak olan Gaziantep FK-Kocaelispor maçının başlama saati, 20.00'den 19.00'a alındı.

