TFF duyurdu: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının başlangıç saatini değiştirdi. Maç, Türkiye'nin sahaya çıkacağı EuroBasket finaliyle çakışmaması saat 19.00'a alındı.
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saat değişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), aynı gün saat 21.00'de Türkiye ile Almanya arasında oynanacak EuroBasket 2025 finaliyle çakışmaması için mücadeleyi 1 saat öne aldı.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Takım, dün Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale adını yazdırmıştı.
Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra finale yükselirken şampiyonluk maçı 14 Eylül Pazar (yarın) TSİ 21.00'de oynanacak.
Öte yandan yarın oynanacak olan Gaziantep FK-Kocaelispor maçının başlama saati, 20.00'den 19.00'a alındı.