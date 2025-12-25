TFF duyurdu: Futbolda bahis soruşturması kapsamında 30 gözlemci PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 30 gözlemciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 5'i üst klasman, 25'i de klasman olmak üzere toplam 30 gözlemcinin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

TFF, yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadığı tespit edilen Üst Klasman Gözlemcileri ile Klasman Gözlemcilerinin, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ye sevk edilmesine karar verildiğini açıkladı.

SEVK EDİLEN GÖZLEMCİLER

PFDK'ye sevk edilen gözlemciler şöyle:

• Üst klasman: Aytekin Durmaz, Baki Tuncay Akkın, Mücahit Tatar, Sabit Hacıömeroğlu, Yılmaz Kalk

• Klasman: Ahmet Tepe, Ahmet Eşref Sarı, Atıf Eynallı, Aykut Demiran, Baki Yiğit, Barış Yüksektepe, Can Köse, Düzgün Murat Zincidi, Faruk Utku Yılmaz, Hakan Akmısır, Hasan Hüseyin Yıdırım, İlker Karaciğer, İlker Güneş, Kaan Akın Öz, Kerem Yükünç, Koray Tan, Levent Aktan, Mehmet Çevirgen, Metin Cebeci, Murat Yenice, Mustafa Bıçakcı, Mustafa Kaygısız, Özmen Atalay, Turan Merdin, Yusuf Yaratıcı.