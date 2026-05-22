TFF duyurdu: Maçlara pankartla çıkma dönemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçlara pankartla çıkma uygulamasının sona erdiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada kararı TFF Yönetim Kurulu'nun, UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması amacıyla aldığı açıklandı.

Kararın alınmasında kulüp ve futbolcuların taleplerinin de dikkate alındığı kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması, ayrıca kulüp ve futbolculardan gelen talep ve görüşlere istinaden maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verilmiştir."