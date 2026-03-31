TFF duyurdu: Teknik Direktör Egemen Korkmaz bilinç kaybı yaşamıştır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın Hırvatistan ile oynanan mücadelede ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşadığını duyurdu.

Ümit Milli Takımı’nın, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası H Grubu 6’ncı maçında Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmada teknik direktör Egemen Korkmaz maç sırasında fenalaştı. Korkmaz’a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan ile oynanan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır. Başında düşmeye bağlı şişlik oluşan Korkmaz'a ilk müdahale saha kenarında sağlık heyetimiz tarafından yapılmıştır. Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz” denildi.