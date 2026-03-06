TFF duyurdu: Türkiye Kupası'nda format yine değişiyor

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye Kupası'nın 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanmasına karar verdi.

Alınan karara göre; Türkiye Kupası 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak. Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre, diğer turlar ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Türkiye Kupası eleme turları ve final aşaması, toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Kupası tarihleri ise daha sonra ilan edilecek.

2024'TE DEĞİŞMİŞTİ

Kupada son değişiklik, 2024 yılında yapılmıştı. Daha önce eleme usulüne göre uygulanan kupanın formatı eleme ve final aşamaları tek maç, Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 gruba çevrilmişti. Format ilk olarak 2024-2025 sezonunda uygulanmıştı.