TFF, Fatih Altaylı’nın ‘Ali Koç’ iddiasını yalanladı

TFF’den yapılan yazılı açıklamada, Fatih Altaylı’nın “TFF yöneticisi, Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanmasını Ali Koç istedi” iddiası yalanladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gazeteci Fatih Altaylı’nın gündeme getirdiği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkındaki iddiayı yalanladı. Altaylı, görüştüğü bir TFF yöneticisinin, Fenerbahçe ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali’nin Suudia Arabistan’da oynanmasını Ali Koç’un önerdiğini söylediğini yazmıştı.

Bu iddiaya Fenerbahçe’den sonra TFF’den de yalanlama geldi. TFF’den yapılan açıklama şöyle:

“29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad şehrinde bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda TSİ 20.45'te oynanacağını ve yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya Grubu TV kanallarından ATV'de canlı olarak yayınlanacağını daha önce duyurduğumuz, organizasyon yetkisi Federasyonumuza ait olan Turkcell Süper Kupa müsabakası ile ilgili bir web sitesinde çıkan 'Suudi Arabistan'da final Ali Koç'un fikri mi' başlıklı yazıda maçın Suudi Arabistan'da oynanması fikrinin Sayın Ali Koç'a ait olduğu iddiasının gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

TFF olarak Türk futbolunun ekonomisini güçlendirmek ve kulüplerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla çok önemli projeler üzerinde çalıştığımızı daha önce de ifade etmiştik.

Bu vizyonla tekrar altını çizerek hatırlatmak isteriz ki kulüplerimize gelir getirmesi amacıyla Turkcell Süper Kupa'nın yurtdışında oynanması projesi ve yetkisi Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.

Konuyla ilgili olarak Federasyonumuz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini tekrar önemle rica ederiz.”

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı, görüştüğü bir Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticisinin, “Fenerbahçe ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanmasını Ali Koş istedi” dediğini yazmıştı.

Fenerbahçe’nin yazılı açıklamasında söz konusu iddialara tepki gösterilerek gerçeklerin açıklanması için TFF’ye çağrı yapılmıştı. Açıklamada şunlar kaydedilmişti:

“Her başı sıkıştığında, işine geldiğinde, Başkanımız Ali Y. Koç’u hedef gösterme refleksi sergileyen Galatasaray camiası alışılagelmiş davranışının yeni bir örneğini daha, Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanması konusunda bugün Fatih Altaylı üzerinden göstermiştir.

Şaşırdık mı? Şaşırmadık…

Güya Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanması Ali Y. Koç’un önerisi ve fikriymiş!

Ağustos ayının son günlerinde başlayan ve bugüne kadar gelen süreç zarfında yaşananlar ile ilgili tüm gerçekler tabii ki apaçık bir şekilde ortaya çıkacaktır.

O gün geldiğinde, kimin ne duruş sergilediği görülecektir.

Türkiye’de futbolun amiri olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun süreç ile ilgili gerçekleri ivedilikle açıklamasını özellikle rica ediyoruz.”