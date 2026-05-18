TFF formatı duyurdu: Süper Lig'den 5 takım Avrupa'da olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonunda UEFA turnuvalarına katılım formatını duyurdu.

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyon olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılarak lig etabında mücadele etme hakkı elde etti.

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayacak ve lig aşamasına kalmak için mücadele edecek.

TRABZONSPOR İÇİN İKİ İHTİMAL

Süper Lig'i üçüncü bitiren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Trabzonspor, finale yükseldiği Türkiye Kupası'nı kaybederse gelecek sezon Avrupa yoluna UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan başlayacak.

KUPA FİNALİ 4 TAKIMI İLGİLENDİRİYOR

Türkiye Kupası finalinin sonucu dört takımın Avrupa'daki yolunu doğrudan belirleyecek. Trabzonspor kupayı kazanırsa sezonu dördüncü tamamlayan Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turundan başlayarak turnuvaya katılmaya çalışacak.

Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek.

Eğer Türkiye Kupası'nı Konyaspor kazanırsa Konya UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak. Başakşehir ise Avrupa kupalarında yer almayacak.