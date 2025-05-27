TFF ile Arabica Coffee House arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Arabica Coffee House arasındaki milli takımlar resmi sponsorluğu anlaşmasının imza töreni yapıldı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Arabica Coffee House Üst Yöneticisi Sertaç Yalçın katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, sponsorların önemine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Futbol takım oyunu ve bu oyunun başarıya ulaşmasında teknik ekipten futbolculara, taraftardan yönetime herkes kadar sponsorlarımızın da çok büyük payı var. Milli takımlarımızı bugünlerinin değil yarınlarının da sürdürülebilir başarılara imza atması için ülkemizin değerli markalarıyla omuz omuza yürüyerek, güçlerimizi birleştirerek aynı hedefe kilitleniyoruz. Güç birliği varsa imkansız diye bir şey yoktur. İnanmış bir takım ve inançlı yürüyen ortakları birleştiğinde hiçbir hedef ulaşılamaz değildir. Yerli ve milli markalarımızdan Arabica Coffee House ile erkek ve kadın milli takımlarımız için sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Bu birlikteliğin hem federasyonumuza hem Türk futbolu adına hayırlı vesile olmasını diliyorum."

Arabica Coffee House Üst Yöneticisi Sertaç Yalçın ise şunları kaydetti:

"Yüzde 100 yerli ve milli bir marka olarak milli takımlar sponsoru olmaktan büyük gurur duymaktayız. Bu bizim için bir reklam aracı ve başka bir şey değil. Duruşumuzun ve ilkelerimizin bir yansımasıdır. Bunu tüm içtenlikle ve samimiyetle sahiplenip sponsor olarak kalmaktan öte Dünya Kupası serüveninde A Milli Takımı'mızın yanında olmaktan çok mutlu olacağız. Bu sponsorluk sadece bir başlangıç bizim için, gücümüz yettiğince devam ettirmek istediğimiz bir yolculuk. Arabica ailesi, kahve markası olarak görülse de aslında AR-GE ve girişim firması. Sürekli girişim yapıp istihdam sağlamaya önem veriyoruz. A Milli Takım'ın yeri bizim için bambaşka. Yaklaşık 11 yıldır birçok anlaşmaya imza attık. Bugün buradaki imza benim ve temsil ettiğim markanın en kıymetli, onur verici, gururlandırıcı ve heyecanlandırıcı imzası olacak. Yaptığımız bütün işlerde ve girişimlerde tek derdimiz istihdam ve fayda sağlamak. Umarım bu imza milli takıma da şans getirir."