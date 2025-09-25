TFF ile Proteinocean arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile sporcu gıdaları ve takviye edici ürün tedarikçisi Proteinocean arasında 1,5 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Proteinocean CEO'su Selçuk Selvi katıldı.

Anlaşma kapsamında yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Proteinocean, 1,5 yıl boyunca futbol milli takımlarının resmi tedarik sponsoru oldu.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, törende yaptığı açıklamada, "Bu iş birliği, milli takımlarımızın gücüne güç katacak, Türk futbolunun gelişimine de katkı sağlayacaktır. Maddi ve manevi destekleri için Proteinocean'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Selçuk Selvi ise anlaşmayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Sporcuların, sağlıklı yaşam tutkunlarının performansını destekleyen sporcu gıdaları ile takviye edici ve fonksiyonel gıdalar üzerine geniş ürün yelpazemizle milli takımlarımızın yanında olacağız. TFF ile yaptığımız bu anlaşma ile uluslararası kalite standartlarındaki ürünlerimizle milli takımlarımıza katkı sağlayacak olmaktan dolayı gurur duyuyoruz."

Töreninin ardından İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Selçuk Selvi'ye "10 numaralı" milli takım forması hediye etti.