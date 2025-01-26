TFF Kadınlar 2. Lig: Vangücü SK: 3 - Silopi Belediyesi Sportif Faaliyetler SK: 1

TFF Kadınlar 2. Lig A Grubu’nun 8. haftasında Vangücü SK, evinde Silopi Belediyesi Sportif Faaliyetler SK’yı 3-1 yendi.

Lider Vangücü SK, namağlup yoluna devam ederken oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik 19 puanla bu hafta da liderliğini korudu. 8 maçta rakip filelerini 19 kez havalandırırken, kendi kalesinde ise 2 göl gördü.



Stat: İpekyolu Gençlik Sahası

Hakemler: Okan İnci, Cüneyt Süme, Musa Ari

Vangüclü SK: İlayda Oran, Esra Kılıç, Dicle Garip, Tuğba Nur Bozkurt, Zehra Yanel, Oya Solcan, Havin Güven, Zeynep Arslan, Esmanur Dural, Aycan Arda, Hayriye Tomris

Silopi Belediyesi Sportif Faaliyetler SK: Kezban Caner, Rojbin Aydemir, Delal Üstün, Silan Karakug, Berfin Aktog, Zeliha Aktog, Kader İnan, Zehra Aktog, Tuba Dogan, Naciye Sen, Sümeyye Tertemiz