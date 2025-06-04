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TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Türkiye Futbol Federasyonu, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti. Futbolcular kırmızı kart cezalarını takip eden resmi müsabakalarda çekecek.

Spor
  • 04.06.2025 23:07
  • Giriş: 04.06.2025 23:07
  • Güncelleme: 04.06.2025 23:09
Kaynak: İHA
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
AA


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon öncesinde bazı disiplin talimatlarında değişikliğe gitti.

Yeni sezonda futbolcular, gördükleri kırmızı kartların cezasını takip eden resmi müsabaka müsabakalarda çekecek. Öncesinde, 4 maça kadar cezalar, ihlalin yaşandığı kategoride geçerliydi. TFF, ayrıca futbolcu sözleşmeleriyle ilgili de değişikliğe gitti. Buna göre kulüpler, futbolcularla imzaladığı sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı gibi tüm kazanç ve harcamaları federasyona bildirecek. İbraz edilmeyenlerin tespiti durumunda ise ceza kesilecek.

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