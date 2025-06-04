TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon öncesinde bazı disiplin talimatlarında değişikliğe gitti.

Yeni sezonda futbolcular, gördükleri kırmızı kartların cezasını takip eden resmi müsabaka müsabakalarda çekecek. Öncesinde, 4 maça kadar cezalar, ihlalin yaşandığı kategoride geçerliydi. TFF, ayrıca futbolcu sözleşmeleriyle ilgili de değişikliğe gitti. Buna göre kulüpler, futbolcularla imzaladığı sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı gibi tüm kazanç ve harcamaları federasyona bildirecek. İbraz edilmeyenlerin tespiti durumunda ise ceza kesilecek.