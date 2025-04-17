TFF, liglerdeki takım sayılarında değişikliğe gidecek

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) dün (16 Nisan Çarşamba) yapılan yönetim kurulu toplantısında profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılması kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün yaptığı toplantıda profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılması kararı alındı.

Profesyonel futbol ligleri 2019-2020 sezonunda 125 takımla oynanırken; korona virüs salgını nedeniyle Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebiyle sezon sonunda küme düşme uygulanmamıştı. Bunun sonucunda da 2020-2021 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayısı 145'e çıktı.

TAKIM SAYISI 120'YE DÜŞÜRÜLECEK

2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanan Süper Lig başta olmak üzere, tüm liglerde kademeli olarak takım sayısının düşürülmesi hedeflense de 2023'teki deprem felaketinden etkilenen kulüplerin ligden çekilme talepleri sebebiyle hedeflenen sayıya ulaşılamadı.

2025-2026 sezonu itibarıyla takım sayısının kademeli olarak azaltılmasına gidilecek ve halihazırda 139 olan profesyonel takım sayısı, düşme ve çıkma sayılarına göre 120'ye düşürülecek.