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TFF MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanı olarak Ferhat Gündoğdu'yu atadı.

Spor
  • 23.07.2024 14:16
  • Giriş: 23.07.2024 14:16
  • Güncelleme: 23.07.2024 14:21
Kaynak: AA
TFF MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
Fotoğraf: İHA - Arşiv

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı görevine Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında MHK başkan ve üyelerinin atanmasına karar verildiği belirtildi.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin üyeliklerine ise Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar, Ziya Çetin ve Ali Zağlı atandı.

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