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TFF'nin yeni genel sekreteri Taner Senseven oldu

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) genel sekreterlik görevine Taner Senseven getirildi.

Ajans Haberleri
  • 16.10.2023 17:47
  • Giriş: 16.10.2023 17:47
  • Güncelleme: 16.10.2023 17:48
Kaynak: AA
TFF'nin yeni genel sekreteri Taner Senseven oldu

Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından alınan kararla TFF'nin yeni genel sekreterinin Taner Senseven olduğu belirtildi.

Son olarak beIN Media Group Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Senseven'e başarı dileğinde bulunuldu.

Eski TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın ise TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak görevine devam edeceği kaydedildi.

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