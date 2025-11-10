TFF olağanüstü toplanıyor: Bahis hesabı olan futbolcuları görüşecek

Futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili bugün iki önemli gelişme yaşandı. 6 hakem, 1 gazeteci ve Eyüpspor Başkanı soruşturma kapsamında tutuklanırken Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da bahis hesabı olduğı iddia edilen oyuncuları disipline sevk etti.

27 Süper Lig futbolcusunun yer aldığı listedeki toplam futbolcu sayısı 1024 oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaşananlar üzerine olağanüstü toplantı kararı aldı.

TTF yarın 17.00'de bahis soruşturmasına dahil olan futbolcular hakkında olağanüstü toplanacak.